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00:10, 9 июня 2024Россия

9 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

9 июня по всему миру празднуют День архивов. Свой профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности. Также в этот день исполняется 352 года со дня рождения российского императора Петра I. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 9 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работников легкой промышленности

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

День работников легкой промышленности отмечают каждое второе воскресенье июня. Официально его утвердили в 1980 году, хотя развитие легкой промышленности в России началось еще в XVIII веке, когда появились первые прядильные машины и ткацкие станки.

Сегодня легкая промышленность — это отрасль, которая поставляет на рынок товары народного потребления: обувь, одежду, предметы быта. Также к данному направлению относится производство комплектующих для мебели, изделий для химической и пищевой промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства.

Праздники в мире

Международный день архивов

В 2007 году на генеральной ассамблее в Канаде Международный совет архивов учредил новый праздник с целью привлечь внимание властей и жителей стран к проблемам хранения архивных документов.

Архивы являются своего рода информационными центрами, они обеспечивают качественное хранение и доступ к историческим документам и памятникам культуры. Таким образом сотрудники архивов участвуют в решении государственных задач и научных вопросов.

Фото: bodnar.photo / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 9 июня

  • День рождения Дональда Дака;
  • Международный день аккредитации;
  • Дeнь пускания мыльных пузырей;
  • День южноамериканского футбола;
  • День канадских рек;
  • Всемирный день антифосфолипидного синдрома.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти праведного Иоанна Русского

Иоанн служил простым солдатом в армии Петра I. Во время Прутского похода попал в плен и был продан татарами начальнику турецкой конницы. Пленных христиан турки пытались обратить в мусульманство. Иоанн отказался предавать свою веру, за что его подвергли жестоким пыткам. Однако видя стойкость и храбрость раба, хозяин Иоанна вскоре перестал его мучить.

Своей добротой и трудолюбием Иоанн заслужил уважение среди других рабов: он помогал им в работе и утешал в беде. По вечерам святой усердно молился и по возможности посещал храм. Свой земной путь Иоанн завершил спокойно. Узнав о кончине раба, хозяин передал его тело священникам. На погребение собрались почти все христиане города.

Фото: Jebulon / Wikimedia

Какие еще церковные праздники отмечают 9 июня

  • День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского;
  • День памяти мученицы Феодоры девы и мученика Дидима воина;
  • День памяти преподобного Ферапонта Белозерского, Можайского, архимандрита;
  • Перенесение мощей святителей Киприана, Фотия и Ионы Московских;
  • Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Приметы на 9 июня

  • Если 9 июня на рассвете душно, то в ближайшее время будет дождь;
  • Если рябина пышно цветет, будет хороший урожай овса;
  • Если цветки жимолости потеряли аромат — впереди засуха.

Кто родился 9 июня

Петр I

Первый император Всероссийский Петр Великий родился 9 июня 1672 года. Среди основных достижений правителя: создание русского флота и регулярной армии, основание Санкт-Петербурга, открытие первого музея в стране и первой гимназии. Из Европы Петр I привез в Россию тюльпаны и картофель. Именно благодаря ему в стране появилась традиция украшать елки на Новый год, да и сам праздник император перенес на 1 января. Но самое главное — благодаря деятельности Петра I, Российская империя стала великой мировой державой.

Изображение: Жан-Марк Натье «Портрет Петра I (1672–1725)»

Джонни Депп

Американский актер Джонни Депп родился 9 июня 1963 года. Широкую известность ему принесли главные роли в фильмах Тима Бертона: «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика» и других. Также многие знают актера по роли капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Кто еще родился 9 июня

  • Натали Портман (43 года) — американская актриса, обладательница “Оскара”;
  • Мэттью Беллами (46 лет) — британский музыкант, фронтмен группы Muse;
  • Елена Панова (47 лет) — российская актриса и кино;
  • Майкл Джей Фокс (63 года) —американский актер;
  • Джон Лорд (1941-2012) — британский музыкант, участник группы Deep Purple.

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      Ксения Дорофеева
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