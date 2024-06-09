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21:36, 9 июня 2024Мир

Британский премьер перестал общаться с журналистами после скандала в Нормандии

Sky News: Сунак перестал общаться со СМИ после скандала в Нормандии

Фото: Phil Noble / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак несколько дней отказывается от общения со СМИ после скандала, связанного с его поспешным отъездом из Нормандии. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Согласно имеющейся информации, премьер-министр не допускает до себя журналистов, несмотря на предвыборную кампанию перед парламентскими выборами. 9 июня пресс-служба Сунака опубликовала фото его встречи с жителями города Бидейл на севере Англии. 8 июня команда политика отменила пресс-подход, объяснив это его загруженным графиком. Как утверждает телеканал, Сунак «явно находится под давлением».

Ранее супруга Карла III королева Великобритании Камилла отказалась пожимать руку супруге президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Ситуация произошла в коммуне Вер-сюр-Мер во Франции, где супруги глав государств возлагали цветы к мемориалу британским солдатам, участвовавшим в высадке в Нормандии в 1944 году.

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