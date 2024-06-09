На Украине запланировали испытания корректируемых авиабомб своего производства

Начальник авиации ВС ВСУ Голубцов: Украина испытает КАБ своего производства

Украина планирует испытать корректируемые авиабомбы (КАБ) собственного производства, об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Сергей Голубцов в интервью «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).

Он отметил, что сейчас идут работы по переоборудованию и созданию своих управляемых авиабомб на базе обычных, присутствуют определенные конструктивные нюансы. Испытания первой партии боеприпасов, уже украинских, начнутся через несколько недель.

Голубцов добавил, что в настоящее время авиация ВСУ использует КАБ западного производства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал применение корректируемых авиационных бомб Вооруженными силами России серьезной проблемой для его страны. Он уточнил, что российские военные используют более трех тысяч таких боеприпасов в месяц. Не существует такого количества ракет противовоздушной обороны, которое могло бы противодействовать ударам КАБ, добавил политик.