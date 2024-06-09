Названа возможная альтернатива нефти на мировых рынках

Bloomberg: снижение цен на СПГ ускоряет отказ от нефти в Китае

Снижение цен на сжиженный природный газ (СПГ) и перспектива перенасыщения им рынка обеспечили рост продаж в Китае грузовиков и судов, функционирующих на этом топливе. Об этом пишет Bloomberg.

Такая ситуация ускоряет отказ от нефти в стране, прогнозирует агентство. Сейчас на СПГ работает каждый третий новый грузовик, проданный в КНР.

Электромобили и грузовики, работающие на сжиженном природном газе, на 10-12 процентов снизят необходимость в дизельном топливе и бензине в Китае уже к концу года. Такой прогноз опубликовал научно-исследовательский институт Китайской национальной нефтяной корпорации.

Похожее положение дел наблюдается и в судостроении. Так, в Сингапуре продажи СПГ, способного заменить собой мазут, в апреле увеличились десятикратно.

Ранее о возросшем потреблении СПГ в мире заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Страны Европы вынуждены конкурировать за природный газ со странами Азии, пояснил он. В последних цены выросли и все газовозы отправились туда, подчеркнул спикер.