Против бывшего игрока «Что? Где? Когда?» задумали возбудить уголовное дело

ТАСС: журналисту Аскерову грозит дело за нарушение закона об иноагентах

Бывшему игроку "Что? Где? Когда?" Ровшану Аскерову (признан в РФ иноагентом) может грозить уголовное дело за уклонения от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (статья 330.1 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства заявил, что случае возбуждения дела Аскерову грозит до двух лет лишения свободы. До этого его уже трижды штрафовали за нарушение правил деятельности иностранных агентов. Бывший знаток находится за пределами России.

Минюст включил Аскерова в перечень иноагентов в декабре 2022 года.

Помимо этого, Аскеров находится в федеральном розыске в России. В апреле 2022 года Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело о реабилитации нацизма. Причиной стала публикация экс-знатоком в соцсетях «заведомо ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память» российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.