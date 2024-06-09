В России высказались про сигнал Путина Западу о поставках дальнобойного оружия

Сенатор Карасин: сигнал Путина Западу нацелен на избежание конфликта в мире

Сигнал президента России Владимира Путина Западу о возможных поставках отечественного дальнобойного оружия другим странам был нацелен на избежание мирового конфликта, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Заявления нашего президента были аргументированы и устремлены на то, чтобы предотвратить развитие событий по жуткому сценарию мирового конфликта. Владимир Владимирович предупредил западных коллег или, как их лучше назвать, бывших партнеров, что шутки шутить не надо, и против всех этих злобных планов у нас есть конкретные контрмеры, которые мы не хотели бы [реализовывать]. Но в этом случае, если будут предприняты какие-то дерзкие, наглые попытки опустить Россию, они будут использоваться», — сказал сенатор.

По мнению парламентария, Путин настроен на то, чтобы найти мирное решение возникших глобальных проблем.

«Для этого нужно, чтобы Запад проявил такую же готовность к этому, как и мы. Тогда решение можно будет [найти] через нормальный процесс переговоров, контактов и так далее», — добавил он.

Если же Запад по-прежнему будет действовать по пути эскалации и наращивания угроз, тогда мы вынуждены будем предпринять меры несколько другого порядка Григорий Карасин российский сенатор

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, на Западе услышали и поняли сигнал Владимира Путина о возможных поставках отечественного оружия в другие страны. Вооружая врага России, нужно понимать, что страна самостоятельно будет решать, как отвечать на подобные действия, отметил дипломат.

Во время Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сказал, что у Москвы есть право зеркально отвечать на передачу Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по российской территории. Он добавил, что сейчас Москва не продает дальнобойное оружие другим странам. Однако Кремль готов поставлять такую военную технику государствам и структурам, «которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера».