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07:14, 9 июня 2024Бывший СССР

Украинские военные подсели на энергетики

NYT: солдаты ВСУ подсели на энергетические напитки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подсели на энергетические напитки. Об этом сообщает The New York Times.

«Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетический напиток. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетический напиток. Перед атакой я пью энергетический напиток», — сказал украинский военный с позывным Психо. По его словам, они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды. По данным NYT, банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и в танках.

Вместе с этим продажи таких напитков неплохо помогают экономике страны, спрос на энергетики вырос с начала боевых действий на 50 процентов, отмечает издание.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что популярные энергетические напитки могут быть опасны для жизни. В ряде государств уже имели место летальные исходы из-за спровоцированной энергетиками аритмии, инфаркта, инсульта. А при ежедневном употреблении энергетиков может возникнуть привыкание, чреватое патологической зависимостью.

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      Сергей Грехов
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