Улитки затормозили голосование на выборах в Европарламент в Бельгии

В Бельгии улитки съели повестки на выборы и подвели избирателей под штраф

В Бельгии улитки стали помехой для избирателей на выборах в Европарламент и в федеральный парламент страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийская радиостанция Premiere.

По данным источника, последние недели в Бельгии были дождливыми и прохладными, а потому количество улиток на улицах резко выросло. Они едят и пачкают повестки, которые избирателям приходят по почте. Больше таких случаев зафиксировали в сельской местности или зеленых зонах города.

Участие в выборах в Бельгии обязательно. Тем, кто нарушает закон, грозит штраф до 80 евро за первый пропуск и до двух тысяч для тех, кто пропустил более четырех выборов. На участки жителей вызывают именной повесткой, которая отправляется накануне. Чтобы проголосовать, необходимо прийти на участок, показать повестку и документы, удостоверяющие личность.

По повестке с дырами и пятнами голосовать нельзя. Необходимо получать новую, для этого нужно лично прийти в здание коммунального совета. Однако на голосование в стране отведено только шесть часов.

