Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 9 июня 2024Мир

Улитки затормозили голосование на выборах в Европарламент в Бельгии

В Бельгии улитки съели повестки на выборы и подвели избирателей под штраф

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

В Бельгии улитки стали помехой для избирателей на выборах в Европарламент и в федеральный парламент страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийская радиостанция Premiere.

По данным источника, последние недели в Бельгии были дождливыми и прохладными, а потому количество улиток на улицах резко выросло. Они едят и пачкают повестки, которые избирателям приходят по почте. Больше таких случаев зафиксировали в сельской местности или зеленых зонах города.

Участие в выборах в Бельгии обязательно. Тем, кто нарушает закон, грозит штраф до 80 евро за первый пропуск и до двух тысяч для тех, кто пропустил более четырех выборов. На участки жителей вызывают именной повесткой, которая отправляется накануне. Чтобы проголосовать, необходимо прийти на участок, показать повестку и документы, удостоверяющие личность.

По повестке с дырами и пятнами голосовать нельзя. Необходимо получать новую, для этого нужно лично прийти в здание коммунального совета. Однако на голосование в стране отведено только шесть часов.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Рок-музыкант ранил ножом главу крупной российской IT-компании. Конфликт мог произойти из-за девушки

      Алена Водонаева опубликовала фото топлес

      Египет и Катар пригрозили арестом лидерам ХАМАС ради сделки с Израилем

      МИД России отреагировал на посещение армянской делегацией Бучи

      Улитки затормозили голосование на выборах в Европарламент в Бельгии

      В Белом доме назвали удары ВСУ оружием США по России свершившимся фактом

      Эмили Ратаковски показала полуобнаженное тело на съемках для журнала

      Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram

      Пугачевой стало плохо из-за жары

      Россиянка побывала в США и рассказала о необъятных телах американок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше