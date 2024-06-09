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12:02, 9 июня 2024Мир

В Кремле отреагировали на призыв Писториуса готовиться к войне с Россией

Песков связал слова Писториуса о войне с Россией дефицитом суверенитета Германии
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Прозвучавшие в Германии слова о войне с Россией связаны с дефицитом суверенитета ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Ответ Пескова опубликован в Telegram-канале корреспондента.

5 июня глава министерства обороны Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году.

«Власти Германии наперегонки стараются... Им надо и Брюсселю угодить, и "вашингтонскому парткому" угодить, и [генсеку НАТО Йенсу] Столтенбергу», — пояснил представитель Кремля. Песков также напомнил о словах президента России Владимира Путина, согласно который недостаток самостоятельности у ФРГ появился по итогам Второй Мировой войны.

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