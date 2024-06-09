В российских школах введут ограничение по контрольным

Рособрнадзор: контрольные в школах будут занимать не более 10 % учебного времени

Контрольные работы в российских школах должны будут занимать не более 10 процентов учебного времени. О таком ограничении, которое вступит в силу с 1 сентября, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Его цитирует ТАСС.

Музаев отметил, что данное правило не будет распространяться на всероссийские проверочные работы (ВПР). В остальном обычные проверочные работы не должны занимать более 10 процентов от времени, выделенном на учебную программу.

«А все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», — отметил глава Рособрнадзора.

Ранее Музаев заявил, что досмотр школьников перед прохождением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусмотрен порядком проведения мероприятия.