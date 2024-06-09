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23:56, 9 июня 2024Мир

Во Франции объявили о наступлении постмакроновской эры

Глава «Национального объединения»: во Франции настала постмакроновская эра

Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что во Франции настала постмакроновская эра. Его слова приводит BFMTV.

Он добавил, что готов объединить всех французов, которые желают участвовать в восстановлении нации.

Поводом для такого заявления стал проигрыш партии Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент. На фоне результатов голосования президент республики объявил о роспуске Национального собрания, назначив досрочные выборы в нижнюю палату парламента.

Правое «Национальное объединение» по итогам выборов получает 32 процента голосов, партия Макрона в два раза меньше — 15,4 процента.

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      Марина Совина
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