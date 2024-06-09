Во Франции объявили о наступлении постмакроновской эры

Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что во Франции настала постмакроновская эра. Его слова приводит BFMTV.
Он добавил, что готов объединить всех французов, которые желают участвовать в восстановлении нации.
Поводом для такого заявления стал проигрыш партии Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент. На фоне результатов голосования президент республики объявил о роспуске Национального собрания, назначив досрочные выборы в нижнюю палату парламента.
Правое «Национальное объединение» по итогам выборов получает 32 процента голосов, партия Макрона в два раза меньше — 15,4 процента.