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10:10, 10 июня 2024Наука и техника

Армия России начала применять тяжелые октокоптеры против ВСУ

РВ: армия России начала применять тяжелые октокоптеры против ВСУ

Кадр: Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны

Российская армия начала применять против бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелые октокоптеры. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Telegram-канал «Русская весна» (РВ).

В опубликованном ролике показана атака российского беспилотника на украинскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства. «Интересно здесь не столько уничтожение, сколько то, что россияне начинают все чаще использовать тяжелые многозарядные октокоптеры», — цитирует источник украинскую сторону.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Ленте.ру», что системы противовоздушной обороны с начала украинского конфликта научились лучше противостоять беспилотникам.

В апреле газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России также сообщила, что побережье Камчатки и акваторию Северного морского пути прикроют беспилотниками «Иноходец» и «Форпост».

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      Иван Потапов
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