Украинский истребитель МиГ-29 сбит в зоне спецоперации

Украинский истребитель МиГ-29 сбит в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе боевых действий.

Самолет был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Помимо этого, за минувшие сутки были перехвачены противокорабельная ракета «Нептун», две две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре управляемые авиабомбы: Hammer и JDAM.

Также за сутки был уничтожен 51 украинский беспилотник.

10 июня Минобороны сообщило о занятии российскими войсками населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Установить контроль над ним смогли военнослужащие группировки войск «Восток».