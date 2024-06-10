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13:28, 10 июня 2024Россия

Армия России сбила украинский МиГ-29

Украинский истребитель МиГ-29 сбит в зоне спецоперации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский истребитель МиГ-29 сбит в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе боевых действий.

Самолет был уничтожен средствами противовоздушной обороны. Помимо этого, за минувшие сутки были перехвачены противокорабельная ракета «Нептун», две две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре управляемые авиабомбы: Hammer и JDAM.

Также за сутки был уничтожен 51 украинский беспилотник.

10 июня Минобороны сообщило о занятии российскими войсками населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики. Установить контроль над ним смогли военнослужащие группировки войск «Восток».

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      Алан Босиков
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