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18:26, 10 июня 2024Россия

Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения бойцов на СВО

Белоусов провел совещание на тему медицинского обеспечения участников СВО

Фото: Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

В совещании приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, а также руководители центрального исполкома Общероссийского народного фронта и реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» Михаил Кузнецов и Алла Бочковская.

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«Хочу подчеркнуть, что система оказания помощи участникам СВО должна быть общей. Военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, получают ранения и травмы», — подчеркнул глава Минобороны.

Он также призвал выстроить систему межведомственных отношений так, чтобы задачи качественного лечения бойцов выполнялись наиболее эффективным образом.

В этот же день Белоусов во время поездки в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского впервые лично вручил боевые награды участникам спецоперации. Он поблагодарил проходящих лечение солдат за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

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      Никита Абрамов
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