Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения бойцов на СВО

Белоусов провел совещание на тему медицинского обеспечения участников СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

В совещании приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, а также руководители центрального исполкома Общероссийского народного фронта и реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» Михаил Кузнецов и Алла Бочковская.

«Хочу подчеркнуть, что система оказания помощи участникам СВО должна быть общей. Военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, получают ранения и травмы», — подчеркнул глава Минобороны.

Он также призвал выстроить систему межведомственных отношений так, чтобы задачи качественного лечения бойцов выполнялись наиболее эффективным образом.

В этот же день Белоусов во время поездки в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского впервые лично вручил боевые награды участникам спецоперации. Он поблагодарил проходящих лечение солдат за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.