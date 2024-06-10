Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения бойцов на СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
В совещании приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, а также руководители центрального исполкома Общероссийского народного фронта и реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» Михаил Кузнецов и Алла Бочковская.
«Хочу подчеркнуть, что система оказания помощи участникам СВО должна быть общей. Военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, получают ранения и травмы», — подчеркнул глава Минобороны.
Он также призвал выстроить систему межведомственных отношений так, чтобы задачи качественного лечения бойцов выполнялись наиболее эффективным образом.
В этот же день Белоусов во время поездки в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского впервые лично вручил боевые награды участникам спецоперации. Он поблагодарил проходящих лечение солдат за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.