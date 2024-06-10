Четверо иностранцев напали на троих россиян и попали в колонии

В Красноярском крае осудили четырех иностранцев за нападение на троих граждан

Красноярский краевой суд вынес приговор четырем иностранцам за нападение на трех жителей Шарыпово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчины признаны виновными по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Один из них также осужден по пунктам «а,в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»), части 3, статьи 30, пунктов «б,и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Виновный в четырех преступлениях получил 17 лет колонии строгого режима, а остальные по четыре года колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск жены потерпевшего о возмещении одного миллион рублей.

По данным ведомства, в августе 2023 года около развлекательного центра в Шарыпово трое уроженцев Азербайджана поссорились с двумя посетителям, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Позже в конфликт вмешалась супружеская пара, которая стала очевидцем ссоры. Когда конфликт уже был исчерпан, один из осужденных позвонил брату и попросил о помощи. После его прибытия мужчины взяли молотки-кирочки и деревянные палки и пошли искать обидчиков. Они заметили супружескую пару и их знакомого. Фигуранты стали избивать мужа женщины по телу, а один из них напал на оппонентов с ножом. Супругов доставили в больницу, а их приятель не выжил. У него остались жена и маленький ребенок.

Ранее стало известно, что в Иркутской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 39-летнего мужчину, расправившегося с 33-летней и 34-летней женщинами 22 года назад.