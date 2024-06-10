Фигурантам дела о мошенничестве в компании «Оборонэнергосбыт» вынесли приговор

Суд в Москве дал от 3,5 до 9 лет фигурантам дела о хищении в «Оборонэнергосбыте»

Мещанский районный суд Москвы огласил приговор в отношении трех фигурантов дела о мошенничестве в компании «Оборонэнергосбыт». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным суда, Олег Сундуков и Вадим Матвеев совершили хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, а Юрий Ющак совершил пособничество такому хищению. Другие подробности дела не раскрываются.

По решению суда Сундуков, виновный по статьям 159 и 160 УК РФ, получил 9 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Матвеев, виновный по статье 159 УК РФ, — 5 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей, а Ющак, виновный по статьям 33 и 159 УК РФ, — 3,5 года колонии и штраф 200 тысяч рублей. Все они были взяты под стражу в зале суда.

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