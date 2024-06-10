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14:52, 10 июня 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о поимке в Крыму члена террористического батальона

ФСБ задержала в Крыму члена террористического батальона

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали члена незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Гражданин России в 2015 году вступил в состав НВФ. В его обязанности входила проверка граждан и автотранспорта в пунктах пропуска на границе России и Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

31 мая сообщалось, что жителя Херсонской области на три с половиной года отправили в колонию строгого режима за участие в террористическом батальоне.

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      Любовь Ширижик
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