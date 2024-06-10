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13:29, 10 июня 2024Россия

В России призвали считать иностранные авиабазы с F-16 законными целями

Депутат Чепа: иностранные авиабазы должны стать законными целями для России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Иностранные авиабазы, на которых будут размещены американские истребители F-16, пересекающие границу и атакующие Россию, должны стать законной целью для страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Политик подчеркнул, что не знает, какое решение по подобным объектам будет принято в итоге, и отметил, что превращение их в цели России чревато более серьезной эскалацией конфликта.

«Я считаю, что такие авиабазы должны стать целями для России, это мое мнение, — сказал Чепа. — Если эти самолеты будут пересекать границу и атаковать нашу страну, они должны стать целями вне зависимости от того, где находятся. Но, конечно, это чревато эскалацией».

Ранее глава авиации Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что часть истребителей, переданных Киеву, будет размещена на иностранных военных базах.

Также сообщалось, что, по данным Politico, Украина может получить F-16 уже этим летом. Издание сообщило, что Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют передать Киеву более 60 бортов.

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