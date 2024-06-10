Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 10 июня 2024Ценности

Известная актриса показала фигуру в купальнике спустя три недели после родов

Актриса Драя Мишель показала фигуру в купальнике спустя три недели после родов

Фото: @drayamichele

Известная американская актриса Драя Мишель показала фигуру в откровенном наряде спустя три недели после родов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя звезда разместила серию снимков, на которых она предстала в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру с плоским животом.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Свой образ актриса дополнила плюшевой кепкой-козырьком черного цвета с принтом. При этом в руках она держала бокал с напитком.

В мае бывшая возлюбленная Егора Крида показала фигуру через месяц после родов. Российская модель Дарья Клюкина разместила ролик, в котором предстала в ванной комнате в черном фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и укороченного топа.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет ВСУ впервые атаковал территорию России вне новых регионов. Какой объект украинское командование выбрало целью?

      Премьер Бельгии объявил об отставке после поражения своей партии на выборах

      Европарламент по предварительным итогам заявил о победе партии фон дер Ляйен

      Риттер высказался о ситуации с изъятием у него паспорта

      В США призвали не отдавать России ископаемые Украины на триллионы долларов

      Нигер захотел себе российскую военную базу

      Известная актриса показала фигуру в купальнике спустя три недели после родов

      В МИД оценили риск столкновения России с НАТО

      Макрон обеспокоился победой противников помощи Украине на выборах в ЕП

      Политик-консерватор снялся с выборов из-за комментариев о гениталиях жены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше