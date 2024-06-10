Известная актриса показала фигуру в купальнике спустя три недели после родов

Актриса Драя Мишель показала фигуру в купальнике спустя три недели после родов

Известная американская актриса Драя Мишель показала фигуру в откровенном наряде спустя три недели после родов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя звезда разместила серию снимков, на которых она предстала в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру с плоским животом.

Свой образ актриса дополнила плюшевой кепкой-козырьком черного цвета с принтом. При этом в руках она держала бокал с напитком.

В мае бывшая возлюбленная Егора Крида показала фигуру через месяц после родов. Российская модель Дарья Клюкина разместила ролик, в котором предстала в ванной комнате в черном фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и укороченного топа.