Недостаток сна связали с серьезным дисбалансом гормонов

Диетолог Кузина: недостаток сна может приводить к дисбалансу гормонов

Недостаток сна может привести к серьезному дисбалансу гормонов, из-за которого человек будет испытывать постоянное чувство голода, рассказала нутрициолог Катерина Кузина. Об этой связи она рассказала в комментарии «Ленте.ру».

По словам специалистки, когда человек не высыпается, уровень гормона голода грелина повышается, а гормона насыщения лептина понижается, что заставляет чувствовать голод чаще и увеличивает тягу к высококалорийной пище. Из-за этого человек начинает больше есть, что при недостатке физической активности провоцирует появление лишнего веса.

Чтобы справиться с этой проблемой, Кузина рекомендовала наладить график сна. Для этого необходимо ложиться спать всегда в одно и то же время, даже в выходные и праздники.

Идеально ложиться спать до 22 часов, поскольку именно в это время вырабатывается мелатонин Катерина Кузина нутрициолог

Также нутрициолог рекомендовала отказаться от кофеина за шесть часов до сна, от еды — за два часа и от гаджетов — за час. Кроме того, для хорошего сна в спальне должна быть комфортная температура.

«Сон действительно влияет на вес, и понимание этой связи помогает лучше контролировать оба этих аспекта. Забота о качестве сна должна стать неотъемлемой частью программы по снижению веса. Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только улучшить свой сон, но и сделать шаг к достижению идеальной фигуры», — добавила Кузина.

Ранее сомнолог Ребекка Роббинс рассказала, что полезнее всего каждый день просыпаться в одно и то же время. Тем не менее, по ее словам, никакого вреда не будет, если в выходной день оставаться в постели на 45 минут дольше.