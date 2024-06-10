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15:01, 10 июня 2024Россия

Путину рассказали о недостатке душевности в российских тюрьмах

Омбудсмен Москалькова рассказала Путину о недостатке душевности в тюрьмах России

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала президенту страны Владимиру Путину о недостатке душевности в тюрьмах, передает ТАСС.

Омбудсмен на встрече с главой государства в Кремле отметила, что многие колонии в России улучшились. Тем не менее, по словам Москальковой, «есть и такие, которые требуют еще вложений, а может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода».

Путин на эту реплику заметил, что «о материальных тоже не надо забывать». Он призвал содержать заключенных в нормальных, человеческих условиях.

Беседуя с Путиным, омбудсмен также подчеркнула, что половина россиян считают свои права защищенными. Она сочла подобное отношение достижением, поскольку еще 10 лет назад граждане думали иначе. «Если 10 лет назад люди считали, что права их соблюдаются только в 32 процента, то сегодня эта цифра гораздо выше — 52 процента», — поделилась она.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин в Кремле примет Москалькову с докладом. Пресс-секретарь напомнил, что Москалькова реализует важные функции и задачи, о которых она расскажет лидеру государства во время встречи.

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      Анна Щербакова
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