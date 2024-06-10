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12:31, 10 июня 2024Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с Москальковой

Песков заявил, что Путин в Кремле примет Москалькову с докладом

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 10 июня примет с докладом в Кремле уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Наряду с другими встречами сегодня представит свой ежегодный доклад об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москалькова реализует важные функции и задачи, о которых она расскажет президенту во время встречи.

Накануне журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин встретится с бойцами специальной военной операции, которые участвуют в программе подготовки кадрового резерва «Время героев». Также в планах главы государства стоит встреча с учеными, получившими мегагранты, и проведение заседания Совета при президенте по науке и образованию.

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