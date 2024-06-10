Раскрыто число пострадавших от действий Украины детей

Вице-спикер Кузнецова: 24 тыс. детей признали потерпевшими от действий Украины

Более 24 тысяч детей признаны пострадавшими от действий Украины, а 300 несовершеннолетних погибли. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы, председатель комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова, ее слова приводит ТАСС.

«Потерпевшими признаны более 131 тысячи человек, в том числе 24 340 детей. Убито 300 детей, пострадало около 1000 детей», — рассказала Кузнецова.

Она отметила, что из-за подрыва на минах погибли 11 детей, еще 22 ребенка пострадали. По данным фактам было возбуждено 15 уголовных дел.

Всего Следственный комитет (СК) возбудил более 4,5 тысячи уголовных дел. Из них почти 2800 связаны с обстрелами территории России.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил ВСУ в ударах по гражданскому населению. По словам главы региона, Киев наносит удары по не связанной с военными инфраструктуре ДНР.