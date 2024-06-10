69-я параллель
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19:27, 10 июня 202469-я параллель

Россияне обнаружили на берегу моря выложенное обувью послание из одного слова

В Териберке туристы обнаружили выложенное обувью послание

Фото: Aleksei Tsirulnikov / Shutterstock / Fotodom

На берегу Баренцева моря у Териберки в Мурманской области туристы обнаружили послание, состоящее из одного слова «Питер». Об этом сообщается в сообществе «Териберка» в Telegram.

Как рассказала подписчица группы Елена, это слово было выложено из десятков пар обуви. «На пути к Концу всех дорог сегодня повстречали вот такую надпись, сделанную из обуви. Очень много вопросов: откуда, зачем?» — написала россиянка.

Также россиянка сообщила, что вместе с попутчиками придумала шуточную версию происхождения послания. «Между собой пошутили, что это обувь съеденных медведем туристов», — написала Елена.

Ранее сообщалось, что россияне сделали «бутерброд» массой 5,9 септиллиона килограммов — один из элементов «бутерброда» располагался в Териберке.

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      Марк Леонов
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