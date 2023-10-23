69-я параллель
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17:47, 23 октября 202369-я параллель

Россияне сделали «бутерброд» массой 5,9 септиллиона килограммов

Супружеская пара из Санкт-Петербурга сделала из Земли огромный бутерброд

Фото: Vladislav Noseek / Shutterstock / Fotodom

Супружеская пара из Санкт-Петербурга сделала из Земли огромный бутерброд. Об этом сообщает портал «Север.Пост».

В то время, как муж-полярник находился на станции «Мирный» в Антарктиде, его супруга приехала в Териберку Мурманской области. Каждый на своем месте положил на землю по куску хлеба, один из которых оказался на Южном полюсе, а другой — очень близко к Северному, превратив планету в «бутерброд».

Масса этого «бутерброда» составила 5,9 септиллиона килограмма.

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Ранее сообщалось, что россиянин впервые в истории прокатился на сапсерфе на Северном полюсе. Он объяснил, что действовал на свой страх и риск и до последнего не понимал, удастся ли ему осуществить задуманное. Во время заплыва мужчина был в спасательном жилете, за процессом наблюдала его команда.

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      Марк Леонов
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