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Забота о себе
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21:26, 29 июня 2026Забота о себе

Названа лучшая температура для комфортного сна

Сомнолог Чен назвал идеальной для сна температуру от 15,5 до 19,4 градуса по шкале Цельсия
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Американский сомнолог Брайан Чен назвал оптимальную температуру для комфортного сна. Его рекомендации цитирует Healthy.

По словам доктора Чена, идеальная температура в спальне составляет от 15,5 до 19,4 градуса по шкале Цельсия. Исследования показывают, что этот диапазон намного холоднее, чем тот, который использует большинство людей, отметил он. «Предполагается, что во время сна температура вашего тела снижается до минимума, и это коррелирует с вашим циркадным ритмом», — уточнил он, добавив, что в сильную жару мозг с трудом достигает необходимых ему стадий глубокого сна.

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Чтобы крепко спать, он, помимо установления оптимальной температуры в спальне, порекомендовал пользоваться легким постельным бельем, а также избегать употребления кофеина и сладких напитков, которые повышают температуру тела. Для хорошего сна сомнолог также посоветовал использовать плотные шторы, беруши и генератор белого шума.

Ранее сомнолог Карема Магомедова рассказала, как побороть бессонницу без лекарств. Первым способом лечения этого заболевания она назвала когнитивно-поведенческую терапию.

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