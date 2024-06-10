Российский военнослужащий получил три года за пьяную езду

В Бурятии военнослужащего осудили на три года за пьяное вождение

Кяхтинский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении военнослужащего Николая Овчаренко за вождение в пьяном видел. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Такой срок назначен путем частичного присоединения наказания по приговорам Баргузинского районного суда Бурятии за угон автомобиля и пьяную езду. Овчаренко запретили пят лет управлять транспортным средством.

По данным ведомства, военный ехал на «ВАЗ 2109» в состоянии алкогольного опьянения. Он не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому его оставили сотрудники ДПС. Они выяснили, что водитель пьян и отстранили его от вождения.

Ранее стало известно, что Биробиджанский гарнизонный военный суд назначил старшему радиотелеграфисту, избившему сослуживца металлическим саморезом, содержание в дисциплинарной воинской части на шесть месяцев.