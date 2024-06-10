Шойгу предложил Турции провести консультации по безопасности

Шойгу предложил главе МИД Турции Фидану провести консультации по безопасности

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу предложил главе МИД Турции Хакану Фидану провести консультации двух стран по вопросам безопасности в третьем квартале этого года. Об этом сообщает ТАСС.

«Пользуясь случаем, прошу передать привет (...) генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турецкой Республики Хаджимюфтюоглу, которого жду в России в удобное время. Предлагаю в третьем квартале провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности», — рассказал секретарь.

Шойгу отдельно подчеркнул, что Москва готова к наращиванию отношений с Анкарой по вопросам безопасности как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Ранее Шойгу и вице-премьер Сербии Александр Вулин обсудили отпор вмешательству Запада во внутренние дела стран. В ходе беседы они обсудили взаимодействие правоохранительных органов и вопросы информационной безопасности. Также 6 июня он провел встречу с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.