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16:51, 10 июня 2024Мир

Шойгу предложил Турции провести консультации по безопасности

Шойгу предложил главе МИД Турции Фидану провести консультации по безопасности

Фото: Gavriil Grigorov / Globallookpress.com

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу предложил главе МИД Турции Хакану Фидану провести консультации двух стран по вопросам безопасности в третьем квартале этого года. Об этом сообщает ТАСС.

«Пользуясь случаем, прошу передать привет (...) генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турецкой Республики Хаджимюфтюоглу, которого жду в России в удобное время. Предлагаю в третьем квартале провести в Москве или Анкаре полноформатные двусторонние консультации по вопросам безопасности», — рассказал секретарь.

Шойгу отдельно подчеркнул, что Москва готова к наращиванию отношений с Анкарой по вопросам безопасности как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Ранее Шойгу и вице-премьер Сербии Александр Вулин обсудили отпор вмешательству Запада во внутренние дела стран. В ходе беседы они обсудили взаимодействие правоохранительных органов и вопросы информационной безопасности. Также 6 июня он провел встречу с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

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      Максим Габриелян
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