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16:52, 10 июня 2024Наука и техника

Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World показала новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео доступно на YouTube-канале компании.

В вышедшем ролике «Время возможностей» геймерам показали несколько локаций из тайтла — новые и те, которые были доступны в ранних частях S.T.A.L.K.E.R. На видео игрок сражается с монстрами — в том числе контролером, неизвестными противниками и бандитами.

Игрок использует несколько видов оружия — автомат, пистолет, снайперскую винтовку, гранатомет, нож. Также в рамках трейлера он общается с некоторыми персонажами S.T.A.L.K.E.R. 2 — Фаустом, Гуроном и Рихтером. Скиф, который должен стать главным играбельным персонажем тайтла, в одной из сцен задается вопросом: «Ради чего все эти жертвы? В чем смысл?»

Также в конце ролика разработчики в очередной раз напомнили дату выхода игры. Ожидается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 появится 5 сентября, тайтл GSC Game World будет доступен на консолях и ПК, а также в рамках подписки Game Pass.

В конце апреля студия GSC Game World представила новый мини-трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике «Это не рай» показали кат-сцены из игры, несколько локаций и персонажей.

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      Андрей Ставицкий
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