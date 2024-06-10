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21:20, 10 июня 2024Из жизни

91-летнего миллиардера обвинили в изнасилованиях

Канадский миллиардер Фрэнк Стронак арестован за изнасилования и лишение свободы
Фрэнк Стронак

Фрэнк Стронак. Фото: Matthias Schrader / AP

В Канаде арестовали 91-летнего миллиардера Фрэнка Стронака. Об этом сообщает издание New York Times.

Стронака обвинили в ряде преступлений, в том числе изнасиловании, развратных действиях и незаконном лишении свободы. По версии следствия, он совершил самое раннее из них в 1980-е годы. Последнее преступление, упомянутое в обвинительном заключении, совершено в 2023 году, когда миллиардеру было 90 лет.

Стронак отрицает вину. После предъявления обвинений его освободили до суда.

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Фрэнк Стронак основал корпорацию Magna International — одного из крупнейших производителей автомобильных комплектующих в мире. В прошлом считался самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Канаде.

Ранее сообщалось, что в Канаде арестовали 80-летнего миллиардера-затворника Роберта Миллера. Его обвиняют в изнасиловании десятков несовершеннолетних.

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      Олег Парамонов
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