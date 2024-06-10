Учитель физики рассказал об удивившей его просьбе завуча начать курить

Завуч посоветовала новому учителю физики начать курить ради улучшения голоса, что удивило мужчину. Об этой странной просьбе преподаватель рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Иван попал в школу на первом курсе магистратуры физического факультета МГУ. Место ему посоветовала знакомая из студенческого лагеря. Иван связался с методистом из школы и получил приглашение на собеседование.

Чтобы проверить кандидата, Ивана попросили провести пробный урок. Он рассказал, что тогда ему достался хороший дисциплинированный класс, на занятии присутствовали методист и завуч.

После урока Иван получил обратную связь. Методист ничего плохого не сказал, а завуч задала единственный вопрос: «Вы курите?» Когда Иван ответил, что не курит, завуч попросила его начать это делать ради учеников. «У вас слишком высокий тембр голоса. Сделайте что-то с этим, потому что вас тяжело с непривычки слушать», — объяснила она. Завуч также посоветовала учителю говорить помедленнее.

Несмотря на все замечания, Иван получил место учителя физики. Однако ему также поручили преподавать и химию. Хотя Иван давно не повторял этот предмет, с помощью учебника он сумел справиться с задачей и не попался на незнании.

Ранее сообщалось, что работающая тестировщицей мобильных игр россиянка рассказала о требованиях к ее профессии. Среди них она выделила технические знания, а также умение общаться с людьми: слышать их точку зрения и доносить свою.

