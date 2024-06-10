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12:58, 10 июня 2024Спорт

Умер тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Лайсачека

Умер Кэрролл, тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Лайсачека
Фрэнк Кэрролл

Фрэнк Кэрролл. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в аккаунте в соцсети X Федерации фигурного катания США.

«Член Залов славы фигурного катания мира и США сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира», – говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

Среди воспитанников Кэрролла был олимпийский чемпион и победитель мирового первенства Эван Лайсачек. Специалист также тренировал пятикратную чемпионку мира Мишель Кван.

Кэрролл завершил тренерскую карьеру в 2018 году. В 1960-х американец выступал в мужском одиночном катании, выиграв несколько национальных соревнований в США.

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      Алексей Гусев
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