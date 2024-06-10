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16:03, 10 июня 2024Бывший СССР

В ДНР объяснили значение взятия под контроль Старомайорского

Кимаковский: взятие Старомайорского блокирует передвижение резервов ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие под контроль села Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР) позволит блокировать движение резервов атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) между регионом и Запорожской областью. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Мы вводим противника на нашем направлении в достаточно серьезный цугцванг: растягиваем его силы, при этом не даем маневрировать резервами», — объяснил он значение взятия под контроль населенного пункта.

Кимаковский добавил, что у ВСУ появляются трудности с логистикой на запорожском участке фронта, который примыкает к донецкому. По его словам, ВСУ несут большие потери из-за интенсивной работы тяжелого вооружения российских войск. Как утверждает советник главы ДНР, они исчисляются тысячами.

10 июня Минобороны сообщило о занятии силами России Старомайорского. Установить контроль над селом смогли военнослужащие группировки войск «Восток». Кроме того, российские военные нанесли поражение четырем бригадам ВСУ около населенных пунктов Угледар, Урожайное, Водяное, Нескучное и Великая Новоселка.

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      Кристина Есикова
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