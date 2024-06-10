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09:50, 10 июня 2024Бывший СССР

В Казахстане высказались об участии страны в саммите по Украине

МИД Казахстана: информации об участии страны в саммите по Украине пока нет

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Информация об участии Казахстана в саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии, отсутствует. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«Информации об участии Казахстана во встрече по Украине в Швейцарии пока нет», — высказался он.

Швейцарское правительство сообщало, что на «саммит мира» приглашены делегации более 160 стран. Конференция будет основана на дискуссиях, которые проходили в последние месяцы. В частности, будет обсуждаться «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Смадияров заявлял, что Казахстан рассмотрит участие в саммите по «формуле мира» Зеленского. По его словам, казахстанская сторона всегда выступала с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран.

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      Кристина Есикова
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