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08:28, 10 июня 2024Бывший СССР

В МИД указали Армении на ее финансовые обязательства в ОДКБ

МИД: РФ исходит из того, что у Армении есть финансовые обязательства в ОДКБ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия исходит из того, что у Армении сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

О решении прекратить финансирование ОДКБ ранее заявляла пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян. Она уточняла, что Ереван не станет присоединяться к решению Совета коллективной безопасности организации от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год».

«В любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с Уставом Организации и другими утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД назвали это общемировой практикой работы международных организаций, где финансовые обязательства соблюдаются независимо от желания какой-либо стороны приостановить или прекратить свое участие.

Ранее в ОДКБ сообщили, что проинформированы о решении Армении остановить финансирование. При этом в объединении напомнили, что страна является членом организации.

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      Кристина Есикова
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