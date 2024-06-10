Сегодня, 13 июня, православные отмечают Вознесение Господне — один из главных праздников, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. Через 40 дней после Пасхи он собрал своих учеников и на глазах у них вознесся на небо. Это стало обещанием, что и другие люди смогут обрести Царство Небесное. «Лента.ру» рассказывает, как церковный праздник отмечают в России, а также какие традиции и молитвы с ним связаны.

Дата Вознесения Господня

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вознесение Господне — один из главных православных праздников июня. Это переходящее торжество, то есть каждый год у него меняется дата: ее отсчитывают на 40-й день от Пасхи. При этом Вознесение Господне всегда приходится на ближайший к этой дате четверг.

В 2024 году праздник отмечают 13 июня. В 2025-м он выпадает на 29 мая

История праздника

Вознесение отмечает последнее событие в земной жизни Иисуса Христа, когда он прекратил смертный путь и вознесся на небо. Этот момент описан в нескольких Евангелиях, и основательнее всего — у Луки.

Согласно писанию, после своего воскресения (это событие отмечает великий праздник Пасхи) Иисус стал являлся своим ученикам и рассказывать им о Царствии Божием. А спустя 40 дней апостолы собрались на восточном склоне Елеонской горы, где Иисус благословил их и вознесся на небо. Ученики вернулись в Иерусалим «с великою радостью», откуда разошлись по миру с проповедями.

Вознесение — одновременно грустный и радостный праздник. Апостолы встретились с Иисусом после долгой разлуки и стали свидетелями окончания его пути на земле

Православие учит, что с момента Вознесения вечное блаженство и божественная жизнь стали доступны людям. Ведь Иисус вошел на небеса, не отказавшись от своей человеческой природы, и этим сделал ее достойной вознесения. Также считается, что этот день символизирует основание Церкви.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Традиции и обычаи

Вознесению предшествует отдание Пасхи. Это последний день праздничного периода, связанного с великим праздником. Богослужение очень напоминает пасхальное — читают те же молитвы, проводят крестный ход и служат Всенощное бдение.

Утром в четверг в храмах проходит праздничная литургия Иоанна Златоуста. Принято посещать ее, ставить свечи за упокой и за здравие, причащаться и молиться

По желанию можно исповедоваться. Как и во все важные православные праздники, в этот день навещают могилы родных на кладбище, поминают покойных и ходят в гости к близким.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Поста нет, поэтому употреблять можно все блюда без ограничений. Но накрывать большой стол и устраивать пышное застолье не принято. Лучше испечь «лесенку» — это праздничный пирог удлиненной формы. Его делают с зелеными луком и сверху украшают полосками-перекладинами, символизирующими лестницу в небо.

Стоит проявлять щедрость и подавать милостыню — есть легенда, что в этот день Иисус ходит среди людей под видом нищего.

Известные Храмы Вознесения

Праздник почитали еще на Руси и с тех пор в честь него возвели много церквей и храмов. В Москве их пять, один из самых древних и известных находится в Коломенском. Он признан шедевром архитектуры, так как это один из первых в России шатровых храмов.

Церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское» Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Другой известный храм — церковь Вознесения у Никитских ворот. Там венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

Когда-то на территории Московского Кремля находился Вознесенский женский монастырь. Его основала супруга Дмитрия Донского — княгиня Евдокия, и долгое время там покоились жены и дочери русских царей. Сейчас он разрушен.

Какие молитвы читать в этот день

Фото: Maksim Konstantinov / АГН «Москва»