Сегодня, 13 июня, православные отмечают Вознесение Господне — один из главных праздников, связанных с земной жизнью Иисуса Христа. Через 40 дней после Пасхи он собрал своих учеников и на глазах у них вознесся на небо. Это стало обещанием, что и другие люди смогут обрести Царство Небесное. «Лента.ру» рассказывает, как церковный праздник отмечают в России, а также какие традиции и молитвы с ним связаны.
Дата Вознесения Господня
Вознесение Господне — один из главных православных праздников июня. Это переходящее торжество, то есть каждый год у него меняется дата: ее отсчитывают на 40-й день от Пасхи. При этом Вознесение Господне всегда приходится на ближайший к этой дате четверг.
В 2024 году праздник отмечают 13 июня. В 2025-м он выпадает на 29 мая
История праздника
Вознесение отмечает последнее событие в земной жизни Иисуса Христа, когда он прекратил смертный путь и вознесся на небо. Этот момент описан в нескольких Евангелиях, и основательнее всего — у Луки.
Прочитать о Вознесении можно в Евангелии от Луки (глава 24, стихи 50–53), Евангелии от Марка (глава 16, стих 19) и Деяниях Святых Апостолов (глава 1, стихи 9–11).
Согласно писанию, после своего воскресения (это событие отмечает великий праздник Пасхи) Иисус стал являлся своим ученикам и рассказывать им о Царствии Божием. А спустя 40 дней апостолы собрались на восточном склоне Елеонской горы, где Иисус благословил их и вознесся на небо. Ученики вернулись в Иерусалим «с великою радостью», откуда разошлись по миру с проповедями.
Вознесение — одновременно грустный и радостный праздник. Апостолы встретились с Иисусом после долгой разлуки и стали свидетелями окончания его пути на земле
Православие учит, что с момента Вознесения вечное блаженство и божественная жизнь стали доступны людям. Ведь Иисус вошел на небеса, не отказавшись от своей человеческой природы, и этим сделал ее достойной вознесения. Также считается, что этот день символизирует основание Церкви.
Традиции и обычаи
Вознесению предшествует отдание Пасхи. Это последний день праздничного периода, связанного с великим праздником. Богослужение очень напоминает пасхальное — читают те же молитвы, проводят крестный ход и служат Всенощное бдение.
Утром в четверг в храмах проходит праздничная литургия Иоанна Златоуста. Принято посещать ее, ставить свечи за упокой и за здравие, причащаться и молиться
По желанию можно исповедоваться. Как и во все важные православные праздники, в этот день навещают могилы родных на кладбище, поминают покойных и ходят в гости к близким.
Поста нет, поэтому употреблять можно все блюда без ограничений. Но накрывать большой стол и устраивать пышное застолье не принято. Лучше испечь «лесенку» — это праздничный пирог удлиненной формы. Его делают с зелеными луком и сверху украшают полосками-перекладинами, символизирующими лестницу в небо.
Стоит проявлять щедрость и подавать милостыню — есть легенда, что в этот день Иисус ходит среди людей под видом нищего.
Известные Храмы Вознесения
Праздник почитали еще на Руси и с тех пор в честь него возвели много церквей и храмов. В Москве их пять, один из самых древних и известных находится в Коломенском. Он признан шедевром архитектуры, так как это один из первых в России шатровых храмов.
Другой известный храм — церковь Вознесения у Никитских ворот. Там венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.
Когда-то на территории Московского Кремля находился Вознесенский женский монастырь. Его основала супруга Дмитрия Донского — княгиня Евдокия, и долгое время там покоились жены и дочери русских царей. Сейчас он разрушен.
Какие молитвы читать в этот день
- Молитва Вознесению Господню восхваляет Иисуса Христа, просит наделить мудростью, чтобы человек смог заслужить место на небе;
- Тропарь на Вознесение Господне, а также кондак и величание — все это песнопения, прославляющие праздник.