Украина получит от Европы 100 миллионов евро на восстановление жилья

Банк развития Совета Европы выделит Украине €100 млн на восстановления жилья

Глава Банка развития Совета Европы (БРСЕ) Карл Монтичелли и министр финансов Украины Сергей Марченко на полях конференции по вопросам восстановления республики, проходящей в Берлине, подписали соглашении о предоставлении Киеву займа в размере 100 миллионов евро на строительство жилья. Об этом говорится в сообщении украинского ведомства.

Проект под названием «НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье» распространится на всю территорию Украины, которая находится под ее контролем. Средства направят на поддержку выдачи жилищных сертификатов, благодаря которым участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи смогут получить жилье взамен уничтоженного.

По словам Монтичелли, нынешний транш станет только началом. БРСЕ, как ведущий социальный банк Европы, последовательно поддерживает долгосрочное социальное развитие и целостность Украины, а также ее восстановление и реконструкцию.

В министерстве отметили, что заявки на получение сертификатов и компенсаций за поврежденное имущество граждане могут отправлять через специальное мобильное приложение. Решать вопрос о выделении средств будет Государственная комиссия по компенсациям.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных в Европе российских активов Киев получит уже в июле. По ее словам, 90 процентов этих денег пойдут на закупку вооружений, остальные 10 — на восстановление.