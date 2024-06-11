Bloomberg: Евросоюз предложил ввести санкции против «Совкомфлота»

Евросоюз (ЕС) предложил ввести санкции против крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот», которая занимается транспортировкой нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

ЕС также предложил ввести ограничения в отношении 13 судов, занимающихся перевозкой товаров и технологий, используемых в сфере обороны и безопасности РФ.

В феврале «Совкомфлот» и 14 нефтетанкеров России попали под блокирующие санкции США. Российскую компанию перенесли из списка NS-MBS («менее чем полностью блокирующие санкции») в список SDN («список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц»).

Туда включают компании, организации и частных лиц, которые, по мнению США, представляют угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике страны. Попадание в этот санкционный список означает автоматический запрет для американских физлиц и юрлиц вести дела с такими компаниями.