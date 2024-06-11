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18:35, 11 июня 2024Экономика

Госдума одобрила проект об упрощении внесудебного банкротства россиян

Дума приняла в I чтении законопроект, упрощающий внесудебное банкротство граждан

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении внесудебного банкротства граждан и уточнении некоторых норм для исключения ошибочных отказов в этой процедуре. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, при взаимодействии оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) с органами власти РФ обмен данными будет проводиться по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), воспользовавшись которой россияне смогут без личного присутствия получить справки о своем имущественном и финансовом положении.

Как объяснил один из авторов проекта, глава думского комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, одобренные предложения призваны помочь дальнейшему переходу на электронное взаимодействие граждан и госорганов при получении необходимых справок.

Упрощенный вариант личного банкротства, доступный тем, кто имеет непогашенные обязательства на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, появился в России с 1 сентября 2020 года. Спустя три года, с ноября 2023-го, возможность признания банкротами распространили на граждан, чьи долги составляют от 25 тысяч до миллиона рублей. На фоне этого уже в первом квартале текущего года число внесудебных банкротств увеличилось в стране в пять раз.

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      Дмитрий Воронин
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