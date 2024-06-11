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05:02, 11 июня 2024Бывший СССР

Украине предрекли череду кризисов из-за людских потерь

Политолог Журавлев предрек демографический и экономический кризисы на Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украину могут ждать демографический и экономический кризисы из-за больших безвозвратных потерь в рамках конфликта, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Потери в 500 тысяч человек чреваты для Украины, во-первых, демографическим кризисом — не стало не только этих людей, но и их детей, которые не родятся. Следствием демографического станет кризис экономический. Дело в том, что мы живем в мире подетальной специализации: каждую технологическую операцию должен выполнять один человек. Можно больше, меньше — нет. Так выстроена современная экономическая система. Поэтому условный телевизор, где больше миллиона деталей, Украина уже не произведет физически — не хватит людей», — объяснил Журавлев.

По этой причине, по его словам, многие страны переходят на совместное производство высокотехнологичной продукции. Он привел в пример самолеты, которые раньше создавала Франция, Германия. Теперь те же самолеты стали англо-франко-германскими, ведь производство стало намного сложнее.

«Сегодня при маленьком населении создать большую экономику невозможно физически. Потому и экономический кризис кажется неизбежным», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери украинской стороны составляют более 500 тысяч человек. Он уточнил, на Украине осталось мало молодых мужчин, а 40-летних в два раза больше, чем 20-летних.

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      Наталия Белова
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