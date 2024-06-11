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04:01, 11 июня 2024Россия

В Госдуме высказались о доступе школьников к опасным работам

Депутат Бессараб выступила против привлечения школьников к опасным работам

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Россия ратифицировала конвенциональные нормы и не должна отступать от них. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение привлекать школьников к опасным работам. Против инициативы депутат выступила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина сообщила в эфире «Дума.ТВ» о том, что в нижней палате парламента обсуждают возможность предоставления детям старше 16 лет допуска к опасным работам. Фрагмент записи опубликовал Telegram-канал «Подъем».

«Я категорически против. Дело в том, что это конвенциональная норма, это норма о запрете грубых форм детского труда. Под детьми в Конвенции понимаются лица до 18 лет, и российское законодательство идет по пути совершенствования, но никак не по пути отхода от таких запретов, ведь поработав даже немного во вредных или опасных условиях труда, ребенок может получить травму или повредить свое здоровье, а ребенок развивается, и это будущее нашей нации, потому что в этом возрасте формируется как раз возможность к деторождению, здоровье будущих поколений», — высказалась Бессараб.

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Депутат добавила, что она против любых изменений, касающихся конвенциональных норм, а также против того, чтобы разрешить несовершеннолетним работать в выходные, праздничные дни, сверхурочно или вахтовым методом.

«У нас также в России запрещено привлекать несовершеннолетних к полной материальной ответственности. Я считаю, это абсолютно верно, как и все, что запрещено сегодня. Мне кажется, не надо здесь поступаться принципами безопасного труда для детей. Я категорически против, хотя, к огромному моему сожалению, такие дискуссии действительно в Госдуме идут, и почему-то исходят они от нашей молодежи. Наверное, молодежь не до конца владеет ситуацией, именно по конвенциональным нормам. Я считаю, что они ни в коем случае не должны меняться. Россия ратифицировала эти нормы, и Россия не должна отступать от этих норм», — заключила парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщал, что количество вакансий для несовершеннолетних выросло на 300-400 процентов. Это произошло после того, как Госдума разрешила им устраиваться на работу без разрешения органов опеки — только с согласия одного из родителей и получения медсправки.

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