69-я параллель
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14:19, 11 июня 202469-я параллель

Попавшее в сети у берега России животное весом в десятки тонн сняли на видео

Попавшего в сети в Баренцевом море кита в несколько десятков тонн сняли на видео

Попавшего в сети в Баренцевом море у берега России горбатого кита весом в несколько десятков тонн сняли на видео. Кадры публикует глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, что морское животное в состоянии передвигаться, однако сообщает портал MK.RU, состояние кита оценивается как «плохое».

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Известно, что животное ранено и не в состоянии полностью открыть пасть для питания. Отмечается, что из-за размеров кита спасателям нужно действовать «быстро и аккуратно».

О том, что животное попало в сети, стало известно 10 июня. Для спасения запутавшегося в сетях горбатого кита в Мурманскую область прибыли специалисты с Сахалина.

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      Марк Леонов
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