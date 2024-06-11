Попавшее в сети у берега России животное весом в десятки тонн сняли на видео

Попавшего в сети в Баренцевом море кита в несколько десятков тонн сняли на видео

Попавшего в сети в Баренцевом море у берега России горбатого кита весом в несколько десятков тонн сняли на видео. Кадры публикует глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, что морское животное в состоянии передвигаться, однако сообщает портал MK.RU, состояние кита оценивается как «плохое».

Известно, что животное ранено и не в состоянии полностью открыть пасть для питания. Отмечается, что из-за размеров кита спасателям нужно действовать «быстро и аккуратно».

О том, что животное попало в сети, стало известно 10 июня. Для спасения запутавшегося в сетях горбатого кита в Мурманскую область прибыли специалисты с Сахалина.