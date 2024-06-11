Россиян предупредили о популярном способе мошенничества в мессенджерах

Эксперт Храпунова: мошенники подделывают аккаунты блогеров и вымогают деньги

Мошенники стали подделывать аккаунты и каналы блогеров и других публичных людей в мессенджерах, чтобы вымогать деньги у подписчиков. О новом популярном способе мошенничества предупредила россиян куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с РИА Новости.

Эксперт рассказала, что одна из самых распространенных мошеннических схем связана с созданием фейковых страниц блогеров в мессенджерах. Храпунова подчеркнула, что в поддельном профиле злоумышленники выставляют такой же аватар и копируют посты с настоящей страницы блогера. Пользователей, у которых нет ограничений на добавление в группы, приглашают в эти сообщества. Они, в свою очередь, не замечают, что становятся участниками фейковой группы.

В таких группах мошенники размещают объявления о розыгрыше. Адрес, который якобы ведет на его страницу, оказывается фишинговой ссылкой. Кроме того, в таких поддельных группах могут появиться сообщения с призывом вложить деньги с последующим увеличением этой суммы. «Многие, доверяя своему кумиру, перечисляют деньги, переходят по ссылкам, а потом начинают возмущенно писать реальному владельцу аккаунта с вопросами: "В чем дело?" И лишь тогда жертвы обнаруживают подлог», — рассказала Храпунова.

Кроме того, по ее словам, популярным способом выманить деньги у пользователей остается предложение поучаствовать в розыгрыше, страница которого представлена фишинговым ресурсом. Также злоумышленники используют дипфейки, чтобы, позвонив от лица родственников, попросить у пользователей сети деньги.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества через электронную почту. Отмечалось, что злоумышленники отправляют россиянам предзаполненные заявки на кредит.