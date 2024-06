Зоозащитники осквернили «сатанинский» портрет больного раком короля Карла III

В Британии зоозащитники испортили скандальный красный портрет короля Карла III

В Британии группа активистов-зоозащитников осквернила выставленный в галерее портрет короля Карла III. Об этом пишет Daily Mail.

Под удар попал скандальный новый портрет короля Великобритании в красных тонах, который сторонники теорий заговора окрестили сатанинским из-за скрытого там, по их мнению, символизма. Однако зоозащитники выбрали висящий в галерее Филипа Молда первый официальный портрет больного раком монарха не из-за этого, а потому что хотели привлечь внимание короля к насилию над животными на британских фермах.

Около 12 часов дня двое активистов испортили картину, наклеив на лицо короля стикер, изображающий Уоллеса, героя английского мультсериала «Уоллес и Громит». Рядом они поместили еще один стикер с фразой «Никакого сыра, Громит. Посмотри на всю эту жестокость на фермах RSPCA».

RSPCA — это британская общественная организация «Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными» (англ. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), под надзором которой работает большинство мясных и молочных ферм в Великобритании. Карл III при этом является патроном RSPCA. Активисты организации Animal Rising утверждают, что провели расследование и обнаружили на 45 фермах, получивших одобрение от RSPCA, более 400 нарушений разного порядка.

Animal Rising призывают короля Чарльза приостановить поддержку организации, пока они не откажутся от программы Assured Scheme, которая регулирует нынешние стандарты защиты животных.

«Поскольку король Карл такой большой поклонник "Уоллеса и Громита", мы не могли придумать лучшего способа привлечь его внимание к ужасающим сценам на фермах, сертифицированных RSPCA. Хотя мы надеемся, что это позабавит Его Величество, мы также призываем его серьезно подумать, хочет ли он, чтобы его ассоциировали с ужасными страданиями на фермах, поддерживаемых RSPCA. Карл ясно дал понять, что он чувствителен к страданиям животных на фермах Великобритании; сейчас для него идеальное время выступить и призвать RSPCA отказаться от текущих норм и рассказать правду о животноводстве», — сказал Дэниел Джунипер, один из активистов.

