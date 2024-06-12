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18:46, 12 июня 2024Мир

Анонсировано подписание соглашения между Байденом и Зеленским

Белый дом анонсировал подписание соглашения по безопасности Байденом и Зеленским
СюжетСаммит G7
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Doug Mills / Reuters

В четверг, 13 июня, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подпишут соглашение по безопасности. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Документ будет подписан по итогам встречи в Италии. В Вашингтоне заверили, что США не будут брать на себя обязательство использовать свои войска для защиты Украины в соглашении с нею.

Встречу Байдена и Зеленского 12 июня анонсировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Она пройдет на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Италии, который состоится 13-14 июня. По словам чиновника, президенты проведут двухстороннюю встречу, после чего выступят на совместной пресс-конференции.

По итогам встречи в декабре 2023 года Байден и Зеленский отказались подробно рассказать о планах Киева на предстоящий год, что встревожило конгрессменов из числа республиканцев. Кроме того, американский лидер уклонился от вопроса о возможном призыве Украины к мирным переговорам.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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