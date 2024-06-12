Massive Attack решили поддержать протестующих в Грузии отменой своего концерта

Группа Massive Attack отказалась выступать в Грузии из-за закона об иноагентах

Британская группа Massive Attack отказалась давать запланированный на 28 июля концерт в Грузии в знак поддержки протестующих против принятия властями страны закона об иностранных агентах. Об этом говорится в заявлении коллектива, опубликованном в X (ранее Twitter).

Музыканты отметили, что шоу отменяется «в знак протеста против атак правительства Грузии на базовые права человека» и в связи с тем, что выступление «на принадлежащей государству площадке Black Sea Arena» может рассматриваться как одобрение его действий.

Решением по поводу своего концерта бристольский коллектив захотел поддержать недовольных принятием законов, направленных на «подавление гражданского общества» и ущемление прав сексуальных меньшинств, заявили в Massive Attack. Как напоминает ТАСС, в конце апреля грузинские активисты сообщили, что обратились в соцсетях к основателю группы Гранту Маршаллу с просьбой отменить выступление в стране на фоне их противостояния с властями и музыкант пообещал изучить ситуацию, чтобы принять решение.

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Решение властей вызвало массовые протесты в столице, демонстрантов задерживал спецназ. На митинге у парламента Грузии в Тбилиси выступали в том числе приехавшие из стран Европы политики, в США опровергали свою причастность к демонстрациям.

Позднее президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, но депутаты преодолели его и документ вступил в силу. Вскоре после этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» подготовила пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и смене пола. Соответствующие поправки собираются внести в конституцию республики.