Матвиенко заявила о запросе в обществе на обновление элиты

Матвиенко: в обществе есть запрос на обновление элиты молодежью

В российском обществе назрел запрос на обновление элиты, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она написала в своем блоге.

«Очевидно, что в обществе назрел запрос на обновление тех его слоев, которые принято называть элитой», — говорится в публикации.

Она уточнила, что люди хотят, чтобы в российской элите «было больше молодежи, перспективной, инициативной, плоть от плоти народа, больше патриотов, готовых посвятить себя служению России».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране. К таким членам общества президент отнес не только военнослужащих, но и тружеников — надежных, проверенных делом, доказавших свою преданность людей. Вместе с этим он отметил, что слово «элита» дискредитировало себя теми, кто «считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями».