Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 12 июня 2024Интернет и СМИ

Названо неожиданное последствие популярности мессенджеров

Исследование РТУ МИРЭА: мессенджеры сделали невостребованной электронную почту

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Рост популярности мессенджеров сделал электронную почту практически невостребованной, выяснили специалисты РТУ МИРЭА. Их исследование показало, то теперь ей пользуются только для регистрации на сторонних сервисах а также в рамках служебной необходимости.

«Регулярно, то есть минимум раз в три дня, отправляют письма только 15 процентов россиян, большинство из них — по работе, — рассказали аналитики. — В личных целях отправляют сообщения через почтовые клиенты только 3 процента опрошенных. 89 процентов считают, что при наличии соответствующего решения для всех пользователей, смогли бы с легкостью отказаться от почты совсем».

Такой тренд, по словам исследователей, наблюдается и среди молодых людей, и у старшего поколения. 91 процент тех, кто пользуется почтой регулярно, делает это в рамках служебной необходимости. Опрошенные добавили, что с удовольствием перенесли бы эту коммуникацию в мессенджеры.

«Среди самых популярных причин недовольства почтой большое количество спама, невозможность отследить, прочитано ли адресатом сообщение, а также письма с цепочкой получателей и неудобство интерфейса», — уточнили в РТУ МИРЭА.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж добавил, что смена предпочтений также может быть маркером изменений в психологии общества: люди не готовы долго ждать ответа на свой вопрос, а мессенджеры дают возможность практически мгновенной обратной связи.

Материалы по теме:
«Интернет приносит не только пользу» Мошенники все чаще обманывают россиян в интернете. Как от них защититься?
«Интернет приносит не только пользу»Мошенники все чаще обманывают россиян в интернете. Как от них защититься?
19 сентября 2020
Мир переживает бум онлайн-образования. Почему человечество ринулось учиться и к каким ресурсам стоит присмотреться?
Мир переживает бум онлайн-образования.Почему человечество ринулось учиться и к каким ресурсам стоит присмотреться?
20 февраля 2022

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества через электронную почту. Отмечалось, что злоумышленники отправляют россиянам предзаполненные заявки на кредит.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии начали готовиться к возобновлению дипотношений с Россией. Посольства откроют после перерыва в 16 лет

      Украинский пленный рассказал о линии обороны ВСУ под Харьковом

      Гладков предупредил жителей Белгородской области о невиданной ранее опасности

      Зеленский оценил возможность компромиссов с Россией

      В России предрекли более частое проведения ядерных учений

      Американский стартап нашел способ сократить углеродный след мяса

      Опру Уинфри госпитализировали в США

      Матвиенко заявила о запросе в обществе на обновление элиты

      На Украине сообщили о взрыве в Одессе

      Матвиенко предрекла России стратегический прорыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше