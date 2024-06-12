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17:08, 12 июня 2024Бывший СССР

Пашинян обвинил ОБСЕ в бездействии

Пашинян: Минская группа ОБСЕ после февраля 2022 года де-факто не существует

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фактически прекратила свое существование после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, обвинивший эту структуру в бездействии.

«Минская группа ОБСЕ — это своего рода икона в нашем политическом лексиконе. Но мы понимаем, что члены Минской группы ОБСЕ не общались друг с другом после февраля 2022 года и даже до этого. Иными словами, Минской группы ОБСЕ как таковой де-факто не существует», — констатировал Пашинян.

Минская группа ОБСЕ, в которой сопредседателями являются Россия, США и Франция, была основана в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта. После столкновений с Арменией в сентябре-ноябре 2020 года Азербайджан отказывается от посреднических услуг этой структуры.

Также Пашинян заявил, что Армения планирует выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения выражает недовольство ОДКБ, однако не выходит из организации, Пашинян заявил, что данный вопрос решается.

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      Олег Давыдов
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