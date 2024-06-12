Победитель Олимпиады-1960 и чемпион НБА умер в 86 лет

Победитель Олимпиады-1960 и чемпион НБА Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет

Олимпийский чемпион и победитель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ESPN.

Подробности не сообщаются. «Уэст был баскетбольным гением и определяющей фигурой в нашей лиге на протяжении более 60 лет», — заявил комиссар НБА Адам Сильвер.

Уэст побеждал на Олимпиаде-1960 в составе сборной США. На протяжении всей клубной карьеры он представлял «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с которым выиграл чемпионский титул НБА в 1972.

Считается, что силуэт Уэста использовался для создания современного логотипа НБА. Однако лига и сам спортсмен эту версия не подтверждали и не опровергали.